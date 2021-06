Mathieu van der Poel moet strijd staken in Zwitserland: "Hij is wat verkouden"

De Ronde van Zwitserland was voor Mathieu van der Poel de eerste wegwedstrijd na het drukke voorjaar. De Nederlandse kampioen liet meteen zien dat het met zijn vorm meer dan goed zit. Hij won twee ritten op een indrukwekkende manier en ging daarna een dag in de aanval in de leiderstrui.

Na de hevige regenval en de koude temperaturen van de voorbije dagen sukkelt de Nederlander nu met een kleine verkoudheid. Zijn team Alpecin-Fenix besliste daarom om Van der Poel uit de wedstrijd te halen. Met alleen nog een tijdrit en twee zware bergritten op het programma, had hij toch niet zoveel meer te zoeken in Zwitserland.

"Mathieu is wat verkouden, daarom hebben we in samenspraak met ons medisch team beslist om hem niet meer te laten starten vandaag", tweet Alpecin-Fenix. "We willen zijn verdere doelen niet in gevaar brengen."

Die verdere doelen zijn de Tour, waar Van der Poel voor het eerst aan deelneemt, en de Olympische Spelen, waar hij goud wil pakken op zijn mountainbike.