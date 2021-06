Kijk nu naar de eerste Villa Sporza met Verheyen, Sonck, Boskamp en Radzinski

Meteen spektakel in de eerste wedstrijd van het EK. En morgen de eerste poulewedstrijd van de Rode Duivels tegen Rusland. Genoeg dus voor Karl Vannieuwkerke om over te praten in de talkshow Villa Sporza. De eerste gasten zijn Gert Verheyen, Wesley Sonck, Jan Boskamp en Tomasz Radzinski.