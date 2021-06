Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) loopt gehavende knie op: "Ik maakte een stomme fout"

Philipsen finishte nog wel in Scherpenheuvel-Zichem maar repte zich daarna naar het ziekenhuis van Herentals voor verdere controle.

Zijn Italiaanse ploegmakker kon vrij snel weer op de fiets kruipen. Erger was het gesteld met Jasper Philipsen. Die bleef een tijdlang zitten en kreeg een verband om zijn gehavende rechterknie.

"Ik maakte een stomme fout en voor ik het wist, lag ik op de grond", vertelt Philipsen. "Ik kreeg de eerste zorgen toegediend langs de kant van de weg. Er werd ook een verband aan mijn knie gedaan. Ik heb een vleeswonde opgelopen, maar wil toch langs het ziekenhuis gaan om te zien of er niets ergers aan de hand is", zei Philipsen na afloop van de rit.



Alpecin-Fenix trok dan maar de kaart van Tim Merlier. Jonas Rickaert nam de voormalig Belgisch kampioen in de laatste 500 meter op sleeptouw maar op zowat 200 meter van de eindmeet schoot Tim Merlier uit zijn klikpedaal en was ook zijn sprint meteen over.



De kans dat het zondag opnieuw tot een massasprint komt in deze Baloise Belgium Tour is zeer groot. Of dat dan nog met Jasper Philipsen erbij zal zijn, zal het medisch onderzoek moeten uitwijzen.