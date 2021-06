Jan-Willem van Schip moet Baloise Belgium Tour verlaten door speciaal stuur

De Nederlander Jan-Willem van Schip vrolijkte de 3e rit in de Baloise Belgium Tour vandaag op door mee te springen met de vlucht van de dag.

Daardoor kwam ook zijn opvallende stuur in beeld. Van Schip is een maniak op vlak van aerodynamica. Zijn nieuwste stuur "ABB" ("Aero Break Away) is daar een bewijs van.

In het peloton viel dat stuur niet in goede aarde. "Met je voorarmen op je stuur steunen, is niet meer toegelaten door de UCI. Maar dit mag wel?", vroeg Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) zich af.

Vanavond besliste de UCI vanuit Aigle dat Van Schip de Baloise Belgium Tour moet verlaten door zijn speciaal stuur.