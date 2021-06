Demarez: "Ondanks nederlaag gaan Red Lions met extra vertrouwen richting Tokio"

"Dockier, die onder druk staat, leidde met balverlies de eerste tegengoal in en Vanasch ging niet vrijuit bij die late strafcorner. Bovendien vergaten ze in de shoot-outs dan ook nog eens gebruik te maken van de videoref, bij de tweede penalty van Van Doren. Het had dus anders kunnen lopen."

"Op een bepaald moment leek Nederland zelfs even radeloos, want ze geraakten niet in de wedstrijd. Maar door individuele fouten van de Belgen komen ze terug in de match."

"Maar België was de betere ploeg", blikt Eddy Demarez terug, een dag na de feiten. "Nederland had nauwelijks een kans. De Belgen hadden veel uitgespeelde kansen, maar maakten ze niet af. Bovendien had de Nederlandse keeper Blaak een heel goede dag."

"De nederlaag is vandaag al lang vergeten"

Met de Spelen van Tokio staat het grote doel van de Lions stilaan voor de deur. Is de verloren halve finale op het EK dan een slechte generale repetitie? "Neen, integendeel", stelt Demarez. "Nederland had het thuispubliek achter zich en toch was België beter. Dat is goed nieuws."



"De Lions zijn die nederlaag vandaag al vergeten, er is geen traan gelaten. In een normaal jaar zou dit hard aankomen, maar de Spelen zijn nu het enige dat telt. De Lions waren gisteren, in moeilijke omstandigheden, beter dan Nederland en dat zal hen alleen maar extra vertrouwen geven."



"Als deze match in Tokio had plaatsgevonden, was het nooit zo afgelopen. Ze hebben getoond dat ze klaar zijn en dat ze enkel nog beter zullen worden. Er zit zoveel ervaring in deze ploeg. Ze weten hoe je kan groeien in een toernooi. Ze verloren misschien wel, maar de vaststellingen zijn geruststellend", aldus Demarez.