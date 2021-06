Delfine Persoon: "Wereldtitel zou mooie revanche zijn voor missen Spelen"

Delfine Persoon heeft grote honger. Ze droomde ervan om deze zomer op de Spelen te boksen.

Maar doordat het kwalificatietoernooi in Parijs (16-22 juni) afgelast werd, zag Persoon haar laatste kans op een olympische deelname in rook opgaan.

"In 2012 waren op de Spelen geen profs boven de 17 jaar toegestaan. 4 jaar later mochten alleen bij de mannen profs deelnemen en nu gooide corona roet in het eten", treurt Persoon.



"Daarbij komt dat de Belgische federatie besliste geen boksers te sturen naar het EK of WK, waar nochtans punten konden gescoord worden."



"Als ik nu de deelnemerslijst voor Tokio bekijk, ben ik praktisch zeker dat ik er een medaille behaald zou hebben. Misschien wel de allermooiste medaille."

"In het bokswereldje is iedereen zich daar goed van bewust, maar voor de buitenwereld ben ik nu een loser. Behalve als ik me op een of andere manier nog eens kan bewijzen."