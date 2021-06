De spelregels van het EK: 5 of 6 wissels, VAR en stevige prijzenpot

We hebben er door het coronavirus een extra jaartje op moeten wachten, maar vanavond barst in Rome het voetbalfeest los. Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden op dit EK, al dan niet onder druk van corona?

UEFA Euro 2020 is het eerste grote toernooi waarbij elk land 5 wissels mag doorvoeren per wedstrijd. In de meeste competities is die nieuwe regel al een tijdje gemeengoed, ook op het EK beschikken de coaches dus over meer opties. Die wissels moeten in 3 periodes uitgevoerd worden. Als er verlengingen aan te pas komen, dan wordt een 4e moment toegestaan en mag ook een 6e wissel in gang gezet worden. Aangezien er meer wisselmogelijkheden zijn, zijn ook de kernen van elke deelnemer groter dan gebruikelijk. Er werd een upgrade van 23 naar 26 spelers gedaan. Al telt het wedstrijdblad per land uiteindelijk maximaal 23 namen. De bondscoaches moesten de spelerslijst indienen op 1 juni, tien dagen voor de

start van het EK. Daarna kunnen er voor de eerste match wel nog spelers worden vervangen in het geval van een ernstige blessure of ziekte.

En wat als corona een spelersgroep toch in een wurggreep houdt, zoals bij Spanje min of meer het geval is? Hieronder leest u de procedure die kan worden ingeroepen bij één of meerdere besmettingen.

VAR en schorsingen

Er kan eindelijk gevoetbald worden en dan zijn discussies over de arbitrage nooit veraf. De VAR zal overigens voor de eerste keer van de partij zijn op een Europees kampioenschap. De videoref krijgt zijn uitvalsbasis in het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon. Op het vlak van schorsingen worden de gebruikelijke regels gehanteerd. Een speler die wordt uitgesloten is het eerstvolgende duel geschorst. In het geval van zware overtredingen zal de Disciplinaire Commissie van de UEFA oordelen over eventuele bijkomende schorsingen. Na twee gele kaarten in twee of meerdere wedstrijden volgt er een schorsing van één speeldag. Na afloop van de kwartfinales komt de teller van de gele kaarten op nul te staan. Spelers kunnen zo met een blanco strafblad aan de halve finales beginnen



Ook op het WK in Rusland in 2018 was de VAR al aanwezig.

Money, money, money