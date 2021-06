Belgian Lion Serron verlaat Bilbao, Lambot ruilt Bergen in voor Limburg United

Serron trok in februari vorig jaar van Straatsburg naar Bilbao. Hij kwam in zijn eerste halve seizoen bij Bilbao in 7 wedstrijden tot een gemiddelde van 5,7 punten en 2,7 rebounds.

Dit seizoen kwam de 31-jarige international 22 duels in actie, voor 4,5 punten en 1,8 rebounds.

De Spaanse club bedankte Serron voor zijn professionaliteit. "Quentin is een perfect voorbeeld van toewijding en opoffering. We willen ook zijn nederigheid, opleiding en kameraadschap naast het veld benadrukken."

De ex-speler van ook Oostende en Gravelines zoekt nu een nieuwe club.