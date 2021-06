5 redenen om Turkije-Italië niet te missen: “Geen openingsduel zoals een ander”

Aan het lange wachten komt vanavond een einde. Italië en Turkije geven om 21 u in Rome - met een jaar vertraging - de aftrap van het EK voetbal 2020. Een openingsduel dat niet te missen is. Filip Joos, vanavond commentator bij de wedstrijd, geeft ons 5 redenen.

1) Indrukwekkend Turkije met oude spits en verloren gelopen supertalent

"Ik herinner me dat ik eens toevallig op Turkije-Frankrijk botste tijdens het zappen. Het was onwaarschijnlijk: de Turken speelden de wereldkampioen van het kastje naar de muur in de kwalificatiecampagne." "Die 2-0 overwinning van Turkije bezorgde de Fransen hun eerste nederlaag sinds de triomf op het WK. Decompressie, dachten velen. Maar enkele maanden later werd het ook 1-1 in Parijs…"

Cengiz Ünder is één van de grootste verloren gelopen talenten in het voetbal. Filip Joos

"Turkije is sterk, allerminst een kneusje op dit EK. Iedereen herontdekte dit seizoen Burak Yilmaz op zijn 35e. Hij maakte Rijsel kampioen met zijn goals en scoorde een hattrick tegen Nederland. Straf. Zeker omdat iedereen altijd dacht dat het een Hakan Sükür-verhaal zou worden. Top in Turkije, maar niks over de grens."

"En dan is er nog Cengiz Ünder. Eén van de grootste verloren gelopen talenten in het voetbal. Hij was één van de vele troonopvolgers van Arjen Robben." "Als je hem zag debuteren, zou je er geld op verwed hebben dat hij het ook zou worden. En toch liep het om de één of andere reden mis. Te veel "la dolce vita", klonk het in Italië. Maar ook bij Leicester slaagde hij dit seizoen niet."

Bij Rijsel scoorde Yilmaz aan de lopende band.

2) Italië met patronen van een clubelftal

"Dit Italië kan niet onderschat worden. Het is de nationale ploeg die het meest als een clubelftal speelt, met patronen die erin geslepen zijn. Ook de Rode Duivels benaderen dat soms - als De Bruyne en Tielemans draaien." "Conte slaagde daar op het vorige EK ook al in. Dan volgde Gian Piero Ventura, die het WK van 2018 miste met Italië. Nu zal de ploeg revanche willen nemen voor die schande. Er lopen nog jongens bij die de cruciale verloren kwalificatiematch tegen Zweden meemaakten. Zij zullen straks nog steeds met die match in het achterhoofd zitten." "Ik had als puber trouwens een enorm zwak voor Roberto Mancini als voetballer. Keikop en genie in één. (lacht) Bij Sampdoria stapte hij eens gewoon van het veld toen hij het niet eens was met de scheidsrechter. Naast Mancini zitten trouwens ook Gianluca Vialli, Daniele De Rossi en Gabriele Oriali op de trainersbank. Het is er eentje vol voetbalhistorie."

Roberto Mancini heeft Italië helemaal op de rails gezet.

3) Ode aan de kleintjes

"Deze match is ook een ode aan de kleine Italiaanse clubs. Je kan niet naar het openingsduel kijken zonder respect te voelen voor bijvoorbeeld Sassuolo. Zij zijn hofleverancier met 5 spelers: Domenico Berardi, Giacomo Raspadori en Manuel Locatelli bij Italië, Kaan Ayhan en Mert Müldür bij Turkije." "Italië-sterkhouder Nicolo Barella speelde voor Inter bij Cagliari. Marco Verratti, Ciro Immobile en Lorenzo Insigne voetbalden nog samen bij Pescara. Het bewijst dat het voetbal nood heeft aan dat soort teams. In tijden van Super Leagues zijn het toch niet alleen de absolute rijken die de dienst uitmaken."

Barella is bij Inter ploegmaat van Lukaku.

4) Een openingsmatch met vlees aan én een ceremonie met iconen

"Dit is geen openingsmatch zoals 3 jaar geleden tussen Rusland en Saudi-Arabië. Dit is een wedstrijd waar vlees aan hangt, met twee uitstekende ploegen." "Bij openingswedstrijden denken wij allemaal terug aan België-Argentinië in 1982, toen de Duivels wonnen na een goal van Erwin Vandenbergh. Maar toen was het nog anders." "Ach, zo'n eerste match is sowieso altijd de moeite. Dit jaar alleen al voor de ceremonie. Francesco Totti en Alessandro Nesta gaan samen het EK openen op het veld waar ze symbolen zijn geweest. En de Italiaanse tenor Andrea Bocelli voert "Nessun Dorma" op. Ik zou voor mijn televisie zitten."

Alessandro Nesta luistert mee de openingsceremonie op.

5) Voetbalfeest na jaar geduld

"Tot slot: we hebben een jaar op deze openingsmatch moeten wachten. (lacht) Het is bizar dat ik straks moet zeggen "Welkom bij EURO 2020". Of dit EK symbool staat voor feest van de vrijheid? De cijfers gaan toch al de goeie kant uit en er zullen 16.000 supporters aanwezig zijn." "Maar een volledig feest van de vrijheid is dit nog niet. Het gaat mondjesmaat en misschien is dat ook mooi. Een wijsheid luidt dat mensen die extreme honger hebben geleden rustig opnieuw moeten beginnen te eten."