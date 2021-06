"Vrouwonvriendelijke schoften" houden Australische topzwemster weg uit Tokio

Groves, in Rio de Janeiro in 2016 goed voor zilver op de 200m vlinderslag en de 4x100m estafette, schrijft het volgende op Instagram: "Laat dit een les zijn voor vrouwonvriendelijke schoften in de sport en zij die hun schoenen likken."

"Jullie kunnen niet langer jonge vrouwen en meisjes uitbuiten, de spot drijven met hun lichaam of vrezen voor hun gezondheid en terwijl toch verwachten dat we jullie vertegenwoordigen zodat jullie je jaarlijkse bonus kunnen opstrijken. De tijd is op."

Groves gaf niet mee over wie ze het precies heeft. Ze klaagde in november vorig jaar op Twitter ook al over een persoon die in de zwemwereld werkt "en me een ongemakkelijk gevoel geeft door de manier waarop hij naar me staart".

Ondanks haar forfait voor de Spelen is Groves niet van plan volledig te stoppen met zwemmen. De vlinderslagspecialiste gaf aan ernaar uit te kijken later dit jaar nog deel te nemen aan competities.