"Iedereen houdt bij de wedergeboorte van het voetbal toch vooral zijn hart vast"

Niet Brussel, wel Rome organiseert vanavond de openingswedstrijd van dit EK. Het is een Europees kampioenschap dat 11 speelsteden aandoet.

"Dat is een cadeau van Michel Platini, de voormalige bobo die intussen is uitgespuwd", legt Peter Vandenbempt nog eens uit.

"Het was voorgesteld als een groot feest voor de 60e verjaardag van het EK, waardoor kleinere landen die het niet in hun eentje kunnen organiseren, toch ook eens zo'n EK-match zouden krijgen."

Door corona is er nog flink gesleuteld. Dublin is geschrapt, Sevilla vervangt Bilbao. "Intussen is het allemaal al iets minder romantisch."

"Er was destijds, onder meer in de nasleep van de bankencrisis, geen valabele kandidaat om te organiseren. Platini wilde Turkije niet en hij had ook zijn zinnen gezet op het voorzitterschap van de FIFA."

"Dan kun je maar beter landen paaien om stemmen te ronselen, maar intussen zegt men bij de UEFA: doe dit nooit meer, ook zonder corona is het geen goed idee."