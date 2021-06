Victor Campenaerts verlaat de Baloise Belgium Tour: "Pees uit de Giro is geraakt"

Het zag er gisteren even goed uit voor Victor Campenaerts. Hij was de enige die de versnelling van Remco Evenepoel kon volgen. Overnemen deed Campenaerts niet, hij zat duidelijk op zijn limiet. Op de voorlaatste helling parkeerde hij volledig met krampen, hij moest zelfs even van de fiets.

In het klassement stond Campenaerts na één dag al op meer dan vier minuten van leider Remco Evenepoel. Op de Twitterpagina van zijn ploeg laat de hardrijder weten dat hij niet meer zal starten in de tijdrit vandaag.

"De openingsetappe gisteren in de Baloise Belgium Tour was episch. Mijn ploeg en ik waren heel gemotiveerd en ik probeerde alles wat ik kon. Ik ging compleet over mijn limiet en verkrampte op het einde. "

"Jammer genoeg hebben de krampen mijn ontstoken pees uit de Giro geraakt. Met het oog op verdere doelen dit seizoen hebben we ervoor gekozen om geen risico's te nemen."