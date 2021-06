Van oud-strijder tot halfgod: de vedettes van de kleinere EK-broertjes

Groep A: Wales met golfend enigma, Gareth Bale

Groep A: Italië, Zwitserland, Turkije en Wales

Wie Wales zegt, zegt Gareth Bale. Ook dit toernooi zullen de Welshmen een goede Bale nodig hebben om door te stoten naar de 1/8e finales. Al hangen er veel vraagtekens rond de Tottenham-aanvaller: de ene dag gaapt hij op de bank, de andere dag legt hij er 3 in het mandje. Hij kondigde zelfs aan dat hij na het EK "groot nieuws" uit de doeken zal doen. Start hij dan toch met een professionele golfcarrière? Op dit EK kan hij alvast rekenen op enkele uitstekende caddies. Zo zal hij in de voorlinie bijgestaan worden door Daniel James, de flankspeler van Manchester United. En op het middenveld hoopt Aaron Ramsey de blessureperikelen van bij Juventus van zich af te spelen.

PS: Goed nieuws voor de getraumatiseerde Belg: Ashley Williams en Robson-Kanu, onze killers op het EK 2016, zitten niet in de selectie.

Groep B: Finland met cultspits Teemu Pukki

Groep B: België, Denemarken, Rusland en Finland

Kent u Teemu Pukki nog? De Finse spits schoot vorig seizoen uit de startblokken in de Premier League en kroonde zich toen meteen tot Premier League-speler van de maand. Dat de spits van Norwich City een patent op doelpunten heeft, weet ook onze analist Aster Nzeyimana: "Pukki is de beste spits die ze in Finland ooit gekend hebben. Hij is een fenomeen geworden met 103 doelpunten op 5 seizoenen tijd".

Naast Pukki, merkt Peter Vandenbempt in onze pocast De Tribune nog een Finse joker op: "Glen Kamara is een zeer goede, slimme, snelle, klaar kijkende en goed voetballende centrale middenvelder." Bij Standard en Antwerp zullen ze de middenvelder van de Schotse Rangers nog kennen. In alle 4 de Europa League-duels startte hij in de basis bij de Schotse ploeg van Gerrard.

Teemu Pukki, halfgod in Finland.

Groep C: Noord-Macedonië met 37-jarige Pandev

Groep C: Oostenrijk, Nederland, Oekraïne en Noord-Macedonië

Het lot van Noord-Macedonië ligt in de handen van de 37-jarige steunpilaar, Goran Pandev. In een vorig leven Champions League-winnaar met Inter, nu vaandeldrager van het Noord-Macedonische voetbal. De spits van Genoa gidste zijn ploeg via de Nations League play-offs naar het EK en lijkt vastberaden om door te gaan op dat elan. In maart lieten ze tegen Duitsland alvast zien dat hun team niet te onderschatten is. Ze verrasten toen met 1-2-winst.

Oranje is alvast gewaarschuwd. Zo vertelde Wesley Sneijder onlangs aan De Telegraaf dat Pandev (ex-ploegmaats bij Inter) één van de meest onderschatte speler is en dat hij meedogenloos in de box acteert.

Pandev moet het gelukkig niet alleen doen. Voorin krijgt hij een oude bekende van de Jupiler Pro League als spitsenbroertje. Ex-Club Brugge Tričkovski mag daar de tweede viool spelen.

Groep D: Tsjechië met West Ham-duo en David Luiz-dubbelganger

Groep D: Kroatië, Engeland, Schotland en Tsjechië

Dat Tsjechië een stugge ploeg heeft, hebben we al aan den lijve ondervonden. Eind maart liepen de Rode Duivels nog een buil op tegen de Tsjechische muur. Het werd toen 1-1. Het fundament van het gecementeerde blok is de West Ham-tandem Tomas Soucek en Vladimir Coufal. Samen met Alex Kral, de David Luiz-lookalike, zorgen ze voor een ferme kwaliteitsinjectie in de Tsjechische kern. Soucek is samen met Kral (Spartak Moskou) het kloppende hart van het Tsjechische middenveld. Met Coufal, de onvermoeibare rechtsback, vormen ze dé gesel in elke fysieke uitputtingsslag.

Groep E: Slovakije met mohawk Hamsik

Groep E: Polen, Spanje, Zweden en Slovakije

Marek Hamsik is op elk toernooi steeds haantje-de-voorste geweest voor Slovakije. Als kapitein, basisspeler, penalty-nemer en de man van de vrije trappen blijft hij dé spilfiguur in het web van de Slowaken. De hanenkam van Slowakije trapt ook zonder transferzorgen het EK op gang. Deze week maakte hij bekend dat hij na wat omzwervingen in China en Zweden volgend seizoen in Turkije, bij Trabzonspor, zal spelen. Naast Hamsik is er ook een hoofdrol voor Milan Škriniar weggelegd. Hij verdedigde met glans de eer van de Italiaanse kampioen Inter en is ook bij de nationale ploeg dé rots in de branding in de defensie.

Bij Dalian Yifang (China) speelde Hamsik samen met Yannick Ferreira Carrasco.

Groep F: Hongarije met 70.000 supporters

Groep F: Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije

Hongarije lijkt ten dode opgeschreven in de groep des doods. Na het uitvallen van sterspeler Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) zal het vooral moeten rekenen op zijn ploegmaat en ervaren sluitstuk Péter Gulácsi. En neen, deze Hongaarse doelman heeft geen pyjamabroek aan. Toch heeft het nog één grote troef achter de hand. Ze mogen als enige een volledig stadion vullen. Onze analist Aster Nzeyimana ziet het op dat vlak alvast rooskleurig in voor de Hongaren: "Het wordt zeker een volksfeest". De Hongaren in het Ferenc Puskásstadion wrijven alvast in de handen. Met al die wereldsterren die over de vloer komen zou het stadion zijn naam alle eer aan kunnen doen.