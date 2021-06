Van Avermaet mag voor 9e keer naar Tour: "Gele trui en ritzege als doel"

De Tour de France start over 16 dagen. Tijd om stilaan het deelnemersveld wat te vullen.



Door het vertrek van Romain Bardet komt AG2R voor het eerst in 9 jaar zonder klassementstopper aan de start.

6 renners zijn al zeker van Tour-deelname bij de Franse formatie. 2 Fransen: Benoit Cosnefroy en Aurélien Paret-Peintre. 2 Belgen: Oliver Naesen en Greg Van Avermaet. Zij krijgen het gezelschap van de Luxemburger Bob Jungels en de Australiër Ben O'Connor.

Naesen rijdt voor het 6e jaar op een rij de Tour. "Oliver is van onschatbare waarde om onze leiders te beschermen en te positioneren. Dat zal opnieuw een belangrijke rol zijn voor hem in de 1e week", meldt de ploeg.



Van Avermaet won al 2 Tour-ritten (in 2015 en 2016) en droeg ook de gele trui. "Een ritzege en de gele trui zullen ook zijn doel zijn bij ons. Greg zal ook de rol van "oudere broer" vervullen in de ploeg."