Nog 100 dagen tot WK wielrennen: "Goede hoop op fans aan start, aankomst en onderweg"

"We verwachten meer dan een half miljoen mensen. Dit WK is voor Leuven en bij uitbreiding voor heel Vlaanderen een ideale doorstart. Mensen hebben zich tijdens de pandemie enorm hard moeten inzetten en het WK is het juiste volksfeest voor zo een doorstart."

"Op dit moment evolueert de coronapandemie zoals het hoort. De cijfers gaan snel naar beneden en de vaccinatie loopt goed. We moeten nog even hout vasthouden, maar tegen september hoop ik door de crisis te zijn en een maximaal aantal mensen te kunnen toelaten tijdens het WK."

Het WK wielrennen eind september moet de apotheose worden van een hopelijk fantastische sportzomer. Enkel het coronavirus lijkt een volksfeest in wielergek Vlaanderen in de weg te kunnen staan. Maar Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani is hoopvol.

De boodschap vandaag moet zijn dat iedereen een glimp zal kunnen opvangen van het internationale peloton. We hopen dat we op het vlak van toeschouwers het eerste grote wielerfeest in Vlaanderen kunnen zijn.

De organisatie heeft nog 100 dagen tijd om alles in orde te krijgen."Het parcours is natuurlijk klaar en goedgekeurd", zegt Gert Van Goolen van organisator Flanders 2021.

"Voor de rest is er nog veel werk. Zowel rond duurzaamheid bijvoorbeeld of op het vlak van publiek. Zo gaan we binnenkort met een roadshow door Vlaanderen trekken om het WK voor te stellen aan fans."



"We hebben de stellige hoop, bijna de zekerheid, dat er toeschouwers aanwezig zullen kunnen zijn. Zoals het er nu naar uitziet en zonder onverwachte gebeurtenissen of opstoten van het coronavirus, ziet het er naar uit dat er publiek aanwezig zal kunnen zijn aan de start, de finish en onderweg."



"Op die manier hopen we dat we op het gebied van toeschouwers het eerste grote wielerfeest in Vlaanderen gaan kunnen zijn. We gaan daar uiteraard wel nog maatregelen rond moeten treffen om te vermijden dat het een stormloop op bepaalde plaatsen wordt."