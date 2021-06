Niet Barcelona, maar PSG kan Wijnaldum weglokken bij Liverpool

Na een avontuur van 5 jaar in Liverpool liep het contract van Wijnaldum bij The Reds af. De 30-jarige middenvelder genoot interesse van Barcelona, maar de Catalanen konden niet op tegen de financiële slagkracht van PSG en mecenas Nasser El Khelaifi.

Voor een loonbriefje van ruim 10 miljoen euro koos Wijnaldum dus niet voor Barcelona, maar wel voor Parijs. Hij tekent een contract tot 2024 in de Franse hoofdstad.

Met Wijnaldum als een van de smaakmakers op het middenveld en Mbappé en Neymar in de voorste linie hoopt PSG eindelijk de Champions League te winnen. Daar slaagde Wijnaldum al in 2019 in met Liverpool.

Wijnaldum, de aanvoerder van het Nederlandse elftal, zal pas na het EK en een rustperiode van 3 weken aansluiten in Parijs. Trainer Mauricio Pochettino hoeft hij alvast niet meer te overtuigen, want de Argentijn wou Wijnaldum al graag bij Tottenham in zijn ploeg.