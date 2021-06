Meer fans bij duels in Denemarken én daar kunnen wij van profiteren

Vannacht werd in de schoot van het Deense parlement een akkoord bereikt om meer toeschouwers binnen te laten in het Parkenstadion in Kopenhagen.



Aanvankelijk zouden er 15.900 voetbalfans binnen mogen in het stadion, dat plaats biedt aan zowat 38.000 mensen. Nu hebben de autoriteiten beslist dat de capaciteit opgetrokken wordt tot 25.000 toeschouwers.

De Deense voetbalbond DBU liet wel al weten dat het voor de eerste wedstrijd tegen de Finnen, nu zaterdag, weinig realistisch is om 25.000 mensen in het Parkenstadion te verwelkomen.

Topman Jakob Jensen zei aan zender TV2 dat er eerder wordt gemikt op de tweede match, tegen België (17 juni).

De Scandinaviërs ontvangen er ook nog Rusland op 21 juni én er wordt ook nog een 1/8e finales afgewerkt.