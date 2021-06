Jean-Marie Dedecker: "Casse is een fantastische atleet, ik word er lyrisch van"

Jean-Marie Dedecker, de burgemeester van Middelkerke maar in een vorig leven 19 jaar succesvol bondscoach van de Belgische judoka's, was in de wolken na de wereldtitel van Matthias Casse. Hij verslikte zich dan ook in zijn koffiekoek toen hij aan de ontbijttafel de krant opensloeg.

"Er staat een grote foto op de voorpagina, maar het is de kaak van Kevin De Bruyne. Dat zou een hele pagina moeten zijn met een grote foto van Matthias Casse", zegt Dedecker. "Dit is historisch: de eerste keer dat een Belgische man wereldkampioen wordt in het judo."

"Casse kampt dan nog in de klasse tot 81 kg, de zogenoemde middenklasse. Daar is de concurrentie groot. En de manier waarop ook: ik denk dat Casse de nieuwe Robert Van de Walle (olympisch kampioen in 1980, red.) is."

"Dat zeg ik op basis van morfologie, inzet, karakter, zelfvertrouwen... Casse is gewoon een fantastische atleet. Ik word er zelfs een beetje lyrisch van. Hij is een Griekse atleet."