Frank De Bleeckere over refs op EK: "In openingsmatch wordt de lat gelegd"

"Ik ga naar enkele wedstrijden waar de UEFA me voor aanduidt", legt Frank De Bleeckere zijn taak uit in Laat. "Daar zal ik de scheidsrechter beoordelen, een rapport opmaken, een quotatie geven en de wedstrijd bespreken met de ref."

"Het is natuurlijk altijd beter om een goed rapport te krijgen", lacht hij. "Dat zal je als scheidsrechter helpen in het verdere verloop van het toernooi, want na de eerste ronde gaat een aantal scheidsrechters al naar huis."

"De openingsmatch is altijd heel belangrijk. Daar wordt de lat al een beetje gelegd. Ook bij scheidsrechters heerst een enorme competitie. Iedereen is heel gefocust."