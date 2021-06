Dopingschorsing van Ajax-doelman Onana wordt ingekort met 3 maanden

De 25-jarige André Onana testte eind oktober bij een onaangekondigde dopingcontrole positief op furosemide.



Het verboden middel zat volgens de doelman in de plaspillen van zijn zwangere vrouw. Onana dacht dat het aspirines en nam ze naar eigen zeggen in omdat hij zich niet lekker voelde.



De UEFA geloofde dat er geen opzet was bij de doelman uit Kameroen, maar schorste hem wel voor nalatigheid.



Furosemide is een vochtafdrijvend middel, dat wordt gezien als maskeringsmiddel voor prestatiebevorderende producten. Het staat daarom op de internationale lijst van verboden middelen.



Onana mocht de afgelopen maanden geen wedstrijden spelen en hij mocht ook niet trainen.