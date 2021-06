Andrea Vendrame is de sterkste aanvaller in openingsrit Route d'Occitanie

Andrea Vendrame (AG2R) en Merhawi Kudus (Astana) trokken in de voorfinale samen in het offensief.

Toen het peloton 8 km voor het einde tot op 15 seconden kwam, had Vendrame nog wat energie in de tank. Hij schudde medevluchter Kudus in de oplopende kilometers van zich af.

Gianluca Brambilla en de Spanjaard Marti Marquez roken in het peloton hun kans. Ze maakten de sprong naar Vendrame, waardoor een trio voor de zege leek te mogen sprinten.



Maar nog was de tank van Vendrame niet leeg. In de voorlaatste kilometer reed de Italiaan de 2 frisse krachten uit de wielen.

Een knappe zege voor Vendrame, die in de voorbije Giro ook al een mooie triomf boekte. Magnus Cort won in het peloton de sprint voor de 2e plaats.