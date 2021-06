Yannick Carrasco na zijn wedergeboorte: "Revanche op wie niet meer in mij geloofde"

"Maar eigenlijk heb ik altijd in mezelf geloofd", opent hij. "Uiteraard heb je meer vertrouwen wanneer alles goed gaat, maar ik heb nooit aan mezelf getwijfeld. Of ik druk voel voor dit EK? (lacht) Nooit als ik voetbal speel. Ik heb meer zenuwen als ik voor 300 personen in een micro moet praten."

Eigenlijk verraden zijn witgeverfde haren het al. Yannick Carrasco doet momenteel waar hij zin in heeft. En laat zich door niets of niemand uit zijn lood slaan. Bij Ruben Van Gucht vertelt de Rode Duivel over de enorme vertrouwenspiek die hij beleeft.

Revanche na China-kritiek

Het is straf hoe de publieke opinie rond Carrasco gekeerd is. Toen de Rode Duivel in 2018 naar het Chinese Dalian Yifang trok, toeterden velen dat hij zijn carrière begroef. "Niemand had me nog bij een topclub verwacht", knikt Carrasco. "Maar ik zei altijd: talent verlies je nooit. Het is een gift van God en van je ouders. Het is anders dan wedstrijdritme."

"Weet je, iedereen praatte altijd slecht over China, maar nu trekken de mensen grote ogen. Een jaar na mijn definitieve terugkeer naar Spanje ben ik kampioen met Atlético en had ik daar een belangrijk aandeel in. Dit is een mooie revanche op wie niet meer in mijn geloofde. Nu moet ik deze lijn doortrekken."