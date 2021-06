Vloek of zegen: topfavoriet Frankrijk speelt roulette met Benzema-gok

Een oude wijsheid luidt: ken uw vijanden. Onder dat motto fileren wij de 7 grote concurrenten van de Rode Duivels in evenveel vragen en antwoorden. Wie zal de spotlights opeisen? Had het jaar uitstel een grote impact? En wat verwachten de experts? Eindigen doen we met - noblesse oblige - wereldkampioen Frankrijk.

Wie wordt de man op de voorpagina’s?

2.400%. Dat is het percentage waarmee de shirtverkoop van Frankrijk de lucht inschoot na de bekendmaking van de selectie voor het EK.



Het grote Karim Benzema-effect. Zijn verzoening met Les Bleus na een verbanning van 6 jaar was wereldnieuws. Sinds zijn aandeel in de sekstape-affaire van ploegmaat Mathieu Valbuena, die hij zou afgeperst hebben, leek zijn tijd bij de Franse nationale ploeg nochtans passé composé. Tot bondscoach Didier Deschamps vorige maand het verleden opzijzette. Deels uit noodzaak, omdat geen enkele andere Franse spits indruk maakte. Maar het maakte de blijdschap bij Benzema er niet minder om: het was de ultieme beloning voor zijn fenomenale prestaties bij Real Madrid - 23 goals in La Liga dit seizoen. Gezien de voorgeschiedenis zal elke baltoets van de aanvaller uitvergroot worden. Ook zijn (lichte) blessure tegen Bulgarije zorgde voor volle voorpagina's. Nadien goot zijn vervanger en concurrent Giroud, die 2 keer scoorde, nog wat extra olie op het vuur door te verkondigen "dat bepaalde individuen hem niet genoeg aanspeelden". Een opmerking waarmee Mbappé naar verluidt allerminst kon lachen. Het spitsendebat bij Frankrijk woedt dus al flink en wordt ongetwijfeld een blijvertje. Deschamps speelde roulette door Benzema mee te nemen naar het EK. De bondscoach moet hopen dat het balletje straks goed valt.

De rentree van Karim Benzema tegen Bulgarije zorgde meteen voor goedgevulde voorpagina's.

Welke toekomstige ster kent u nog niet?

In strijd met wat u zou verwachten: héél veel jong talent zit er niet in de selectie van Frankrijk. Alleen Kylian Mbappé (22), Marcus Thuram (23) en Ousmane Dembélé (24) zijn onder de 25. Samen met Jules Koundé. De 22-jarige polyvalente verdediger was de voorbije seizoenen een van de stille krachten bij Sevilla. Pas vorige week vierde hij zijn debuut voor de nationale ploeg. Zijn bijnaam: Cafu, vanwege zijn rushes op de flank zoals de legendarische Braziliaanse back. Ondanks zijn lengte (1,78m) maakte Koundé bij Sevilla vooral furore centraal in de defensie. Door zijn lichaam slim te gebruiken won hij zelfs meer kopduels dan Sergio Ramos in Spanje. Voorts onderscheidt Koundé zich met zijn spelintelligentie, elegante balbehandeling en professionaliteit. Tijdens zijn vakantie naar Los Angeles werkte hij zelfs met coaches uit de NFL en NBA om zijn fysiek te verbeteren. Staat op het lijstje van de meeste Europese topclubs.

Koundé tijdens zijn debuut voor de Franse nationale ploeg.

Wat was de impact van het coronajaar uitstel?

Opeens was er ongerustheid. Sinds maart maakte bondscoach Didier Deschamps zich zorgen over de situatie van de aanvallers bij de nationale ploeg. Frankrijk speelde toen gelijk tegen Oekraïne (1-1). En won met veel moeite in Kazachstan (0-2) en Bosnië (0-1). Deschamps merkte de gevolgen van de moeilijkheden van Antoine Griezmann bij Barcelona. En dat Olivier Giroud elke dag een beetje meer wegkwijnde op de bank van Chelsea. Daarnaast sukkelde Anthony Martial met blessures en geloofde de bondscoach niet in Wissam Ben Yedder. Enter Karim Benzema, die één jaar eerder wellicht niet de selectie van de wereldkampioen gehaald zou hebben.

Wat is de prognose van de lokale kenner?

Joel Domenighetti - Journalist bij L'Equipe "Dit moet het jaar van de bevestiging worden na het WK in Rusland. Ik zie Frankrijk als dé grote favoriet op dit EK. Ook al zitten we in een zeer sterke poule met Portugal en Duitsland... Op papier hebben we de sterkste ploeg." "Binnen de spelersgroep heerst er veel vertrouwen. De meesten werden wereldkampioen en weten dus wat je moet doen om een groot toernooi tot een goed einde te brengen."

We zijn een ploeg met veel ego's. De trainer zal de juiste chemie moeten vinden. Didier Deschamps

"Bovendien pakten veel spelers dit seizoen prijzen bij hun clubs. Zoals de Fransen van Chelsea die de Champions League op hun palmares zetten. En uiteraard was er de terugkeer van Benzema, die het beste jaar uit zijn carrière kende." "Het duo centraal in de defensie is wel minder dan in Rusland. Varane kende geen superseizoen en bij Kimpembe gaat het licht nog te vaak uit." "We zijn ook een ploeg met veel ego's. De trainer zal de juiste chemie moeten vinden om iedereen voor elkaar te laten spelen."

Met welk weetje kunt u uitpakken bij vrienden?

Middenvelder Ngolo Kanté staat bekend als de meest bescheiden speler ter wereld. Schuwt de spotlights en alle lof. Durfde eerst zelfs geen foto te nemen met de wereldbeker die hij won met Frankrijk. De Champions League-trofee raakte hij enkele weken geleden eveneens amper aan. Ook zijn "wagenpark" is veelzeggend. Bij Leicester kwam hij naar de training in een aftandse Renault Megane. Die ruilt Kanté later in voor... een tweedehands Mini. Op weg naar een wedstrijd reed hij ooit een tegenligger aan. De volgende dag arriveerde hij op training met een zijspiegel vastgeplakt met plakband. Studeerde boekhouden voor zijn voetbalcarrière laattijdig ontplofte.

Ngolo Kanté in de meest bekende tweedehands Mini ter wereld.

Wat is de link met de Rode Duivels?

Hij wist het eerder dan Manchester United. In de zomer van 2019 vertrouwde Romelu Lukaku zijn boezemvriend Paul Pogba toe dat hij naar Inter zou vertrekken. Beide heren waren al jarenlang close. Het was ook tijdens een vakantie in Hollywood twee jaar eerder dat Lukaku de Fransman op de hoogte bracht dat ze ploegmaats zouden worden op Old Trafford. "Ik zie je morgen op training", lachte de Rode Duivel plots naar Pogba, die zijn oren amper kon geloven. De video van het moment ging viraal.

In 2018 stonden de twee als rivalen tegenover elkaar in de halve finale op het WK in Rusland, voorlopig de laatste confrontatie tussen België en Frankrijk. We hoeven niet nog eens een oude wonde open te halen door te vertellen hoe die partij afliep. De buurlanden stonden overigens al 74 keer tegenover elkaar in een officiële interland. De balans: 30 zeges voor België, 25 voor Frankrijk en 19 draws.

Een beeld dat nog altijd voor nachtmerries zorgt: Umtiti scoort het enige doelpunt in de halve finale van het WK.

Hoe ziet de verwachte basiself eruit?