VIDEO: Protesterend Brazilië pakt 18 op 18, Argentinië slikt late gelijkmaker

In een boodschap op sociale media hadden de "Goddelijke Kanaries", de bijnaam van de Brazilianen, voor de match meegegeven dat ze tegen de organisatie van de Copa America zijn. Die is door het afhaken van Colombia (sociale onrust) en Argentinië (coronacrisis) 2 weken geleden naar Brazilië verhuisd, hoewel ook daar de pandemie fel woedt.

De spelers zijn tegen, maar zegden ook "nooit neen te zullen zeggen tegen de Braziliaanse selectie". Ze kwamen dus gewoon in actie tegen Paraguay. En al na 4 minuten opende - wie anders - Neymar de score.

Het was zijn 66e interlandgoal in 105 duels, hij is nog 11 stuks verwijderd van de legendarische Pelé. Neymar evenaart nu recordhouders Zico en Romario met 11 voorrondegoals.

Brazilië zat zo op rozen, in de extra tijd zette Neymar invaller Paqueta ook op weg naar de 0-2-eindstand. Het was de 1e zege van Brazilië in Paraguay in de WK-kwalificaties sinds 1985. Met 18 op 18, 16 goals voor, 2 tegen is de Seleçao heer en meester in Zuid-Amerika.