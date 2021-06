Van ieder land de gevaarlijkste tegenstander: 6 hamvragen over het coronavirus op dit EK

Alle landen vechten tegen dezelfde tegenstander. Voor iedere ploeg wordt het dit EK ook knokken tegen het coronavirus. Zowel Spanje als Zweden kreeg al te maken met 2 positieve gevallen. Vanaf wanneer wordt het echt problematisch? Waarom zijn niet alle deelnemers gevaccineerd? En hoe zijn de besmettingen kunnen gebeuren? 6 vragen en antwoorden over het coronavirus op dit EK.

Wat zijn de regels rond het samenstellen van de selectie?

Eind april heeft de UEFA speciale coronaregels toegevoegd aan zijn EK-reglement. De definitieve EK-selectie van 26 namen (3 meer dan andere jaren) moest 10 dagen op voorhand bij de UEFA zijn. In geval van ernstige blessure of ziekte (en corona valt daaronder) mag die lijst van 26 evenwel tot voor de eerste wedstrijd van een land aangepast worden. Iemand vervangen mag evenwel maar na de bevestiging van zowel de teamdokter als de UEFA-dokter dat de blessure/ziekte ernstig genoeg is. Waar veldspelers tot voor de eerste groepsmatch van hun team mogen vervangen worden, mogen doelmannen dat voor elke volgende match in het toernooi ook. Een speler die van de lijst van 26 is gehaald, mag later in het toernooi niet meer terugkeren.

Een ploegfoto mét de reservespelers, want zij kunnen nog steeds geselecteerd worden.

Kunnen wedstrijden afgelast worden door besmettingen?

Als een groep spelers van een nationale selectie in verplichte quarantaine of zelfisolatie moet (volgens de maatregelen van het land waar men op dat moment is), zal de wedstrijd toch doorgaan zolang de selectie minstens 13 spelers ter beschikking heeft, onder wie minstens 1 doelman. Als dat niet lukt, kan de match maximaal 48 uur uitgesteld worden. De UEFA moet dit wel praktisch mogelijk achten - het kan de bewuste match onder meer ook aan een ander stadion toewijzen. Als de wedstrijd niet kan verplaatst worden, beslist de disciplinaire kamer van de UEFA (CDEB) dat de selectie die verantwoordelijk is voor het niet spelen van de match een forfait krijgt en de match met 3-0 verliest.



Hoe zijn de besmettingen kunnen gebeuren?

Diego Llorente en Sergio Buquets bij Spanje, Dejan Kulusevski en Mattias Svanberg bij Zweden. In totaal zijn al 4 spelers positief getest die straks zouden moeten deelnemen aan het EK. In tegenstelling tot de Rode Duivels kozen beide landen ervoor om hun bubbel niet hermetisch af te sluiten vanaf de samenkomst. Zo kregen de spelers van Zweden nog 3 dagen vrij na hun oefenmatchen. Het zorgde ervoor dat een video viraal ging waarop de besmette Kulusevski (tegen de regels in) op een feestje te zien was. Volgens de bond vond de besmetting evenwel plaats in familiale kring. Ook de spelers van Spanje mochten gewoon naar huis na de oefeninterland tegen Portugal. Ook daar zouden de besmettingen in familiale kring gebeurd zijn.



Bekijk hieronder de beelden van Kulusevski op het feestje

Hoe pakken de getroffen ploegen het nu aan?

Zowel Spanje als Zweden schakelt een versnelling hoger om de verspreiding van het virus in te dijken. Zo is er bij Spanje een tweede bubbel opgericht, met de 6 reserve-spelers, die de voorbije dagen werden opgeroepen, en nog eens 11 spelers van de beloften. Zij trainen volledig afgezonderd van de oorspronkelijke selectie. Momenteel is het nog niet beslist of Busquets en Llorente opgenomen zullen worden in de finale selectie voor het EK. Ook Zweden nam extra maatregelen na een crisisberaad. Zo worden dagelijks sneltests afgenomen en worden nog meer PCR-tests voorzien. Daarnaast vinden de tactische besprekingen nu plaats in kleinere groepjes en worden medische behandelingen tot een minimum beperkt. Net als gezamenlijke trips met de bus. Alle niet-sportieve binnenactiviteiten zijn afgelast. De besmette spelers zullen zoals voorgeschreven door de overheid 7 dagen in zelfisolatie gaan. Het is nog niet duidelijk of ze deel zullen uitmaken van de definitieve selectie.

Spanje traint ondertussen in twee aparte EK-bubbels.

Waarom zijn alle deelnemers niet gevaccineerd?

De Europese voetbalbond UEFA heeft de optie overwogen om voor de start van het EK alle teams te vaccineren. "Maar na een grondige analyse concludeerde de UEFA dat het niet mogelijk was vanuit organisatorisch en ethisch oogpunt", verklaarde het in een communiqué. Natuurlijk stonden landen vrij om hun nationale ploeg met voorrang te vaccineren. Zowel Zweden als Spanje koos daar niet voor. De Scandinaviërs omdat het volgens hen niet efficiënt is, aangezien het nog enkele weken duurt vooraleer de bescherming effectief wordt. Bovendien waren er ook morele bezwaren. In Spanje was de intentie er wel om de ploeg vroegtijdig te vaccineren, maar ging dat uiteindelijk niet door. Bizar, omdat de olympische atleten wél voortijdig gevaccineerd werden. Nu wordt bekeken of de ploeg alsnog een prik kan krijgen. Al zijn dat uiteraard vijgen na Pasen.

Hoe vermijden Rode Duivels besmettingen?

Bij de Rode Duivels is er een heel uitgebreide corona-strategie. "We laten iedereen uit onze bubbel om de 2 à 3 dagen testen", verklaarde Philippe Rosier, die alle coronaprotocollen bij de Rode Duivels nauwgezet opvolgt. "Niemand mag contact hebben met de buitenwereld. Is er toch contact, dan enkel met geteste personen, op afstand en met een masker." "Ook bij aankomst werd iedereen getest en geïsoleerd totdat we het negatieve resultaat hadden. Niemand kan dus uit onze bubbel. We houden intern ook zoveel mogelijk afstand en dragen zoveel mogelijk ons masker." "Veel Rode Duivels zijn ondertussen een eerste keer gevaccineerd. Een deel van hen heeft zelf ook al het coronavirus gehad. We zijn dus op de goede weg. Maar we blijven op elk uur van de dag hard inzetten op het creëren van een veilige omgeving."



Eén van de maatregelen bij de Duivels: altijd een mondmasker dragen.