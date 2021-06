UEFA duidt Frank De Bleeckere aan als "referee observer" voor het EK

Frank De Bleeckere leidde zelf tussen 1994 en 2011 heel wat wedstrijden in goede banen in de Belgische hoogste klasse, maar behoorde ook tot de internationale top.

Behalve een 20-tal Champions League-wedstrijden, was hij ook aanwezig als scheidsrechter op drie grote toernooien (WK 2006, EK 2008 en WK 2010).

Die ervaring stelt De Bleeckere nu ter beschikking van de UEFA als lid van het Referee Development Panel. Als adjunct-directeur van het Professional Refereeing Department probeert hij ook de Belgisch arbitrage naar een hoger niveau te tillen.

De komende maand zal De Bleeckere tijdens het EK deel uitmaken van het team van "Referee Observers". Dat zijn ex-scheidsrechters die de prestaties van de refs op Euro 2020 nauwlettend in het oog houden, beoordelen en quoteren. Ze geven de actieve scheidsrechters advies en feedback.

De 54-jarige De Bleeckere was op het WK in 2010 de laatste Belgische ref op een EK of WK.