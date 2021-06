Rusland, Denemarken en Finland: wat moet u weten over de tegenstanders van de Rode Duivels?

1. Rusland

"Het Russische elftal is niet zoveel veranderd in vergelijking met het EK. Ze hebben wel doelman Akinfejev ingeleverd en hij was toch een pijler van het onverwachte succes", weet Peter Vandenbempt.

"De basis is nog altijd hetzelfde, met onder meer Dzjoeba - die vervelende en wegende spits -, Golovin en Tsjerysjev."

"Het is een degelijke ploeg, die weliswaar anders zal spelen dan in de kwalificatiematchen voor dit EK (3-1 en 1-4 voor de Belgen). Toen stormden ze in Sint-Petersburg als gekken naar voren, maar bij de eerste Belgische aanval was het al prijs. Zo zullen ze nooit spelen."

"Hun voorbereiding is moeizaam, want ze winnen niet. Maar dat is precies dezelfde gemoedsgesteltenis als voor het WK in 2018. In de kranten stond toen dat Rusland voor eigen volk de schande van de wereld zou zijn. De bondscoach was de grootste uil die er bestond."

"Maar Rusland verloor pas in de kwartfinales. Ze hebben dat toen gedaan op hun manier en het kan er opnieuw van komen, zeker met hun thuismatchen. Een goed België wint altijd, maar de Duivels moeten dus wel goed en scherp zijn."

Aster Nzeyimana: "Het probleem is dat ze altijd op dezelfde manier voetballen. Je weet wat ze zullen doen en ze hebben geen alternatief: alles op de grote jongen vooraan."