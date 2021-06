Rode Duivels maken grootste kans op EK-titel (volgens de data toch)

Ook Engeland maakt kans 14% kans op de trofee van Euro 2020, maar zij worden iets lager ingeschat dan de Rode Duivels. Daarna volgen Frankrijk (12%) en Spanje (10%).

De meest waarschijnlijke finale (2,9% kans) is een duel tussen België en Engeland. Dat zou een heruitgave zijn van de kleine finale op het WK 2018 in Rusland. België won die partij met 2-0 nadat de Duivels ook in de poulefase de Engelsen hadden verslagen (1-0).



Andere mogelijke finales zijn Engeland-Italië (2,8%), Denemarken-België (2,8%), Frankrijk-België (2,7%) en Engeland-Frankrijk (2,6%). Gracenote vermeldt ook als mogelijke finales Spanje-België (2,6%) en Italië-België (2,2%).