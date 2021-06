Omstreden Penninckx laat zijn aandelen bij KV Mechelen zakken tot 49%

Door nieuwe aandelen uit te geven wil KV Mechelen een einde maken aan de precaire situatie met hoofdaandeelhouder Penninckx. De voormalige voorzitter werd eind februari uit het bestuur gezet, omdat hij in het gerechtelijk onderzoek rond modebedrijf FNG verdacht werd van fraude.

Momenteel heeft Penninckx 71% van de aandelen in handen. Een eerste stap is de overdracht van 3% aan de andere aandeelhouders en de club, waaronder het supportersorgaan. Tegen het einde van het jaar moet er in Mechelen een kapitaalsverhoging doorgevoerd worden, waarmee het aandelenpercentage van Penninckx naar 49 procent moet dalen.

"Ik ben blij dat we voor aanvang van het nieuwe seizoen tot een overeenkomst zijn gekomen", zegt KVM-voorzitter Luc Leemans. "Onze focus kan nu helemaal op het sportieve en de verdere uitbouw van onze club liggen."

"Er is achter de schermen keihard aan gewerkt, ik ben tevreden dat alle partijen een oplossing hebben gezocht én gevonden. Want uiteindelijk wil iedereen dat de club kan groeien."