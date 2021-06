Japanse journalist: "Broosheid van Vermaelen is geen issue in Japan"

Thomas Vermaelen is naar eigen zeggen topfit en klaar om als het moet alle matchen tot en met de finale te spelen bij België. Een opmerkelijke uitspraak, want ook bij de nationale ploeg had de 35-jarige verdediger de laatste jaren een meerbeurtenkaart met de ziekenboeg.

"Ook bij Vissel Kobe speelt hij niet alle wedstrijden, voornamelijk vanwege zijn leeftijd", zegt Yugo Ikeda aan Sporza. "Maar in de belangrijke wedstrijden werd hij altijd opgesteld."

"Zijn broosheid is hier in Japan eigenlijk geen issue, al is de pers hier toch ook beducht voor zijn blessuregevoeligheid. Maar ik weet niet of dat intern bij Kobe ook zo is."

Ikeda noemt Vermaelen "een belangrijke figuur in Japan". "Hij is een van de belangrijkste spelers bij Kobe. Ze zullen hem dan ook niet makkelijk kunnen vervangen tijdens het EK."

"De verwachting hier is dan ook dat Vermaelen gewoon zal spelen met België, want waarom zou hij anders al die matchen met Kobe moeten missen? Ik hoop persoonlijk dat België het EK wint, maar in Kobe zullen ze toch hopen dat ze Vermaelen zo snel mogelijk terugkrijgen."