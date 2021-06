Intermarché-Wanty-Gobert start niet in Zwitserland na positieve coronatest

Intermarché-Wanty Gobert laat weten dat de betrokken persoon dinsdagochtend getest werd. Hoewel hij geen symptomen had, bleek het resultaat van de test toch positief. Daarop heeft de Belgische ploeg beslist om woensdag niet meer te starten in de 4e etappe.

"Dat was geen makkelijke beslissing, maar we willen voorzichtig zijn en de racebubbel beschermen, ook al testte de rest van de groep allemaal negatief. De gezondheid van onze renners en onze staf primeert. We volgen het op", klinkt het bij de ploeg.