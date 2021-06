Elise Vanderelst verpulvert 19 jaar oud Belgisch record op 1.500 meter

De 1.500 meter in Firenze werd gedomineerd door Sifan Hassan, die enkele dagen geleden nog het wereldrecord op de 10.000 meter gelopen had, maar het intussen al weer kwijt is aan Letesenbet Gidey. Hassan liep met 3'53"63 de beste wereldjaarprestatie.

Achter Hassan liep ook Elise Vanderelst een bijzonder knappe race. De 23-jarige Belgische finishte in 4'02"63 en deed daarmee een flinke hap van het Belgische record dat Veerle Dejaeghere 19 jaar geleden liep. Dit Belgische record is meteen ook goed voor een ticket voor de Spelen.