Britt Herbots: "Niemand speelt graag tegen de Yellow Tigers"

Opvallend: van de 9 wedstrijden die de Yellow Tigers al gespeeld hebben in de Nations League werden er 6 beslist na een vijfsetter. Daarvan wonnen de Belgische vrouwen er 5. "Ja, al die vijfsetters, dat voel je wel in de benen", lacht Britt Herbots.

"Zo lang het goed blijft gaan, is dat niet zo'n probleem, al willen we ook wel eens met 3-0 of 3-1 winnen. Het lijkt misschien alsof we altijd een vijfsetter willen spelen, maar de Nations League is ook gewoon een heel moeilijk toernooi. We zijn nu veel aan het winnen. Dat is een ongelooflijke stimulans voor de groepssfeer."

De start in de Nations League was nochtans moeilijk, met 3 nederlagen op rij. "Die eerste 3 wedstrijden hebben we afgezien, omdat die ploegen echt geduwd hebben op onze zwaktes. Daarna hebben we de koppen bij elkaar gestoken en hebben we die 3 nederlagen aan de kant geschoven."