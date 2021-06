3x3-team naar Tokio: "De concurrentie kan niet geloven dat we dit gratis doen"

"Voor de buitenwereld was onze kwalificatie wellicht een heel grote verrassing, maar ik was niet aan dit project begonnen als ik er zelf niet in geloofde." Aan het woord is Nick Celis, de Antwerpenaar die enkele jaren geleden enkele jongens ronselde om op eigen houtje een Belgische nationale ploeg in het 3x3 basketbal op poten te zetten.

"Een paar jaar geleden vroeg Thierry (Mariën) mij om eens mee te doen aan de Belgische zomertour 3x3. We speelden bijna altijd de finale en in 2014 gingen we ook naar het eerste EK."

Na de teleurstellende Europese Spelen zetten Celis en co het project weer even in de koelkast. "Maar in 2018 rolde ik er opnieuw in, omdat we zagen dat de sport aan het groeien was."

"Vanaf 2019 hebben we er al onze vrije tijd ingestoken. Corona was wat dat betreft een zegen. Al onze spelers komen uit 2e nationale, waar ze - in tegenstelling tot bij de nationale 3x3-ploeg - wél betaald worden. Maar tijdens corona viel dat allemaal stil en kregen we de kans om ons als een soort profploeg te organiseren."