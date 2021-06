Zwemster Kimberly Buys (32) plant haar afscheid: "Jaren beginnen te wegen"

Buys maakte de Spelen van Londen en Rio mee, maar slaagde er op het voorbije EK in Boedapest niet in om zich met de estafetteploeg van de 4x200 meter vrije slag te kwalificeren voor de Spelen van Tokio.

"Uiteraard is dat jammer en had ik het liever anders gezien, maar ik troost mij met de gedachte dat ik er alles aan gedaan heb om te slagen", vertelde Buys gisteravond.

"Ik beschouw het zeker niet als het jaar te veel en ben niet zeker dat Olympische Spelen in 2020 een ander resultaat opgeleverd zouden hebben."

Wel is het voor de 32-jarige Buys, met vlinderslag als favoriete onderdeel, duidelijk dat het tijd is om afscheid te nemen van de topsport: "De jaren beginnen alleszins te wegen."

"Uiteraard kan ik niet zo maar van de ene op de andere dag stoppen met intensief trainen en dus denk ik aan een gestage overgang met enkel ochtendtrainingen, die mij bovendien toelaten om een geschikte job te zoeken. "

"Eventjes heb ik gedacht aan een afscheid in het buitenland, zoals de Mare Nostrum of een wereldbekerwedstrijd, maar ik denk dat het beter is om dit te doen op de Belgische zomerkampioenschappen of het BK klein bad in het najaar. Het zou toch leuker zijn dat mijn familie erbij kan zijn."