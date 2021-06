Win een tafel voor 4 in Villa Sporza voor de matchen van de Rode Duivels

Lees goed alle voorwaarden vooraleer mee te doen

- Als je nog niet gevaccineerd bent, moet je verplicht een sneltest ondergaan.

- Als je je vaccinatiebewijs meeneemt, is geen sneltest nodig op voorwaarde dat er minstens 10 dagen zitten tussen je eerste vaccinatie en je bezoek aan ons EK-dorp.

- Na de test keer je terug naar je auto en daar wacht je tot een medewerker het resultaat komt meedelen. Als je niet met de auto komt, krijg je een plaatsje toegewezen om te wachten op je resultaat.

- Als het resultaat negatief is, kunnen jij en je bubbel met volle teugen genieten van jullie voetbalavond.

- Als het resultaat van één lid van je bubbel positief is, moet helaas heel je bubbel het terrein verlaten.

- Na de test krijgen jij en je bubbel een plaatsje toegewezen in ons EK-dorp.Vanaf het moment dat jullie een plaats hebben gekregen, moet je blijven zitten tot na de uitzending.Je mag je tafel enkel verlaten om naar het toilet te gaan.