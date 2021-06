Uw gids voor de Baloise Belgium Tour: topsprinters en Evenepoel als titelverdediger

Zo was het in 2019:

In 2020 was er door de coronapandemie geen editie, in juni 2019 was de Baloise Belgium Tour het decor van de eerste profzeges van Remco Evenepoel.

Parcours:

In 5 dagen tijd komen heel wat type renners aan hun trekken tijdens de Baloise Belgium Tour.



De mannen voor het klassieke werk kunnen hun hartje ophalen in de openingsrit. In de Vlaamse Ardennen krijgen ze in de finale 3 lokale rondes met telkens 3 kuitenbijters op hun bord. Wie verovert de 1e leiderstrui in Maarkedal?



Daags nadien mogen de chronomannen hun spierballen laten rollen in de tijdrit van 11,2 km in Knokke-Heist. Exact 100 dagen voor het WK tijdrijden doen de renners een klein deeltje van het WK-parcours in omgekeerde richting.

Sprintersbenen zullen we normaal in de 3e etappe (naar Scherpenheuvel-Zichem) en de 5e etappe (naar Beringen) zien strijden voor de ritzege.



De koninginnenrit staat ingepland op zaterdag met een lastige Ardennen-tocht. Onder meer de Muur van Hoei ligt dan op het parcours.