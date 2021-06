Urban sports in Tokio: "Korte clips en leuke tricks zijn echt voor jongeren"

Het was een mooi weekend voor de Belgische "urban sports": Lore Bruggeman plaatste zich voor de Olympische Spelen in het skateboarden en wellicht mag ook Axel Cruysberghs zijn skateboardkunstjes gaan vertonen in Tokio. Daarnaast plaatsten ook de 3x3 Belgian Lions zich voor de Spelen.

Vereisen de "urban sporters" vanuit het BOIC ook een andere aanpak dan de meer traditionele atleten? "Ze zijn creatiever en flexibeler. Skateboarders zitten buiten de werking van een federatie. Bij 3x3 zijn het ook gasten die gezegd hebben: "Laten we ervoor gaan". En nu hebben ze een ticket."



"We moeten absoluut anders omgaan met hen. We moeten luisteren en van hen leren. Wat is voor hen belangrijk? Wat hebben ze nodig om te schitteren in Tokio? Daarbij zullen we misschien ook iets moeten vergeten wat in klassieke sporten wel wet is. In nieuwe sporten is dat anders."



Wie beslist eigenlijk over de nieuwe sporten op de Spelen? "Dat is uiteindelijk het IOC. De verschillende federaties kunnen een nieuwe sport suggereren, maar ook het gastland kan voorstellen doen. Zo hebben we in Tokio baseball en krijgen we in Parijs breakdance op het olympische programma."