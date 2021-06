Tom Pidcock zit 8 dagen na sleutelbeenbreuk weer te zwoegen op de fiets

Exact 8 dagen geleden werd Tom Pidcock op training aangereden door een auto. De jonge Brit werd over de auto gekatapulteerd en brak daarbij zijn sleutelbeen.



De Ronde van Zwitserland moest hij schrappen uit zijn programma. Ook zijn voorbereiding op de Spelen leek verstoord, Pidcock wil in Tokio schitteren in het mountainbiken.



Maar het herstel verloopt wonderbaarlijk snel. Vandaag werkte het Ineos-talent al een trainingsrit af in Andorra.



"6 dagen geleden was mijn sleutelbeen in 5 stukken en vandaag is dit (trainen) al mogelijk", schrijft Pidcock bij een video op Instagram.

"Menselijk lichamen zijn verbazingwekkend, net als de vaste handen die alles weer in orde gebracht hebben."