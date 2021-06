Thibaut Courtois: "Na Euro 2016 was ik teleurgesteld en prikkelbaar"

Courtois: "Italië heeft ons tactisch overklast"

Na de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Italië (0-2) is Thibaut Courtois heel kritisch over de tactiek van Marc Wilmots. Het interview met de doelman is koren op de molen van de Vlaamse pers die al jaren kritisch is voor de bondscoach. Wilmots is nu, vijf jaar later, nog steeds overtuigd van zijn keuzes.