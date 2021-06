Stuttgart-spits Silas speelde jaren onder valse identiteit

Van testtrainingen bij Anderlecht tot chantage van makelaar

Silas Wamangituka kwam in de zomer van 2019 bij Stuttgart terecht. De Congolese spits promoveerde in zijn 1e seizoen naar de Bundesliga.



Dit seizoen speelde Silas zich in de kijker met 11 goals en 5 assists in 25 Bundesliga-matchen voor Stuttgart.



Nu blijkt dat Silas Wamangituka al jaren onder een valse identiteit speelt. Zijn echte naam is Silas Katompa Mvumpa. En de Congolees is niet 21, maar 22 jaar oud. Dat heeft zijn club Stuttgart bekendgemaakt.



De valse identiteit zou het werk zijn van de voormalige makelaar van Silas, die de voetballer bij hem liet inwonen in Parijs.



Volgens het persbericht van de Duitse club had de voormalige zaakwaarnemer Silas als het ware onder toezicht geplaatst, door zijn papieren in beslag te nemen en zijn geld te beheren.



De identiteitsvervalsing diende om Silas te doen breken met bepaalde contacten in Congo en kwetsbaar te maken voor chantage.



In 2017 stond Silas als groot talent uit Congo op de radar bij Anderlecht, waar hij enkele testtrainingen afwerkte. Tot een overgang naar de Brusselse club kwam het evenwel niet. De vervalsing van zijn identiteit op zijn visum zou uit die periode dateren.