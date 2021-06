Red Flame Missipo na zware blessure: "Gelijke lonen? Gelijke velden minstens zo belangrijk"

In een wereld zonder corona zaten we nu niet in de aanloop naar het EK voetbal voor mannen, maar voor vrouwen. Beide EK’s schoven een jaar op, wat betekent dat de Red Flames tot 2022 moeten wachten voor hun EK. Voor enkele geblesseerden is dat een meevaller, bijvoorbeeld Kassandra Missipo. Zij scheurde in mei haar kruisband en is zeker een half jaar buiten strijd. “Als ik terug ben, ga ik niet meer op een veld staan dat onze ploeg niet verdient.”

De blessure dateert van begin mei, toen ze met Anderlecht tegen Gent voetbalde. Missipo had wat tijd nodig om te bekomen van het zware verdict. “Met zo’n blessure ben je de eerste dagen ook mentaal gekneusd. Maar intussen gaat het goed en ben ik zó gemotiveerd om terug te komen.” “Ik ga elke dag naar de kinesist en word goed omringd. Het enige wat soms wat prikkelt: je wilt voetballen, trainen, een bal aanraken en dat gaat momenteel niet. Maar voor de rest is alles in orde.” “Het is misschien een cliché, maar je komt hier ook beter uit. Je moet je lichaam zo uitputten en de pijn was ook heel extreem, maar je leert jezelf kennen. Ik moet bezig zijn met hoe ik me best draai om te kunnen slapen, of hoe ik optimaal naar het toilet ga,… Je denkt na en probeert innovatief met je leven bezig te zijn.” (Lees verder onder de foto.)

Slecht veld velt twee Red Flames

Missipo liep de blessure vorige maand op op het veld van Schaarbeek. Opvallend: kort voor zij uitviel, gebeurde hetzelfde met Ella Van Kerkhoven en ook voor haar was het verdict een gescheurde kruisband. Twee gelijkaardige blessures op hetzelfde veld, het is helaas vrij zeker geen toeval. “Je bent Anderlecht, een van de grootste vrouwenclubs in België, 4 jaar op een rij kampioen. En dan speel je tijdens het seizoen op zo veel verschillende velden. Met dan uiteindelijk Schaarbeek, waar er al veel kruisbandletsels zijn geweest.” “Ik heb het mezelf achteraf kwalijk genomen dat ik, of de hele ploeg samen, had moeten zeggen: “We spelen niet”. De reactie van hogerhand volgde wel want de volgende match verhuisde van Schaarbeek naar het Koning Boudewijnstadion, maar het is jammer dat er eerst iets moest gebeuren.”

Ik, of de hele ploeg samen, had moeten zeggen: "We spelen niet."

"Velden en omkadering moeten gelijk zijn"

“Intussen probeer ik ook dat positief te zien en die frustraties weg te nemen door te zeggen: als ik terugkom, ga ik eisen dat zo’n zaken niet meer kunnen gebeuren. Ik ga niet meer op een veld staan dat onze ploeg niet verdient.” Het probleem van de velden is een pijnpunt in het vrouwenvoetbal en zeker niet alleen bij Anderlecht, weet ook Missipo. “We horen vaak eisen over gelijke lonen, maar het belangrijkste zijn de velden en de omkadering, dat dat gelijk is." "Iedereen in het systeem probeert zijn best te doen, maar met goeie intenties alleen geraak je niet altijd ver. We moeten sneller en meer investeren om op termijn een beter resultaat te krijgen.” (Lees verder onder de tweet.)

Volgend seizoen nog bij Anderlecht?

Of Missipo bij Anderlecht blijft, weet ze zelf nog niet. Een pak speelsters onder wie Tessa Wullaert verlengden hun contract, maar zij houdt de boot nog af. “Ik was eerst heel gefocust op het kampioenschap. Dat was echt een droom van me, de titel pakken. En intussen hield ik alle opties open: Anderlecht of een andere ploeg. Dat is niet veranderd.” “Ik ga ook niks forceren nu ik geblesseerd ben. Integendeel, dat heeft die blessure duidelijk gemaakt, dat goeie omkadering hebben een must is. Daar snak ik naar, ik wil zoiets niet nog eens meemaken. Ik heb ook al genoeg bewezen wat ik in mijn mars heb, dus ik panikeer niet. Er komt wel een ploeg, of misschien blijf ik gewoon bij Anderlecht.” Wat de nationale ploeg betreft, is het een meevaller dat het EK niet nu doorgaat. Maar de start van de WK-kwalificaties in september mist Missipo en een terugkeer bij de Red Flames is vrij zeker niet meer voor dit kalenderjaar. Maar ook dat bekijkt ze positief: “Het is goed dat anderen nu de kans krijgen om te spelen en zich te tonen. Dat is ook nodig om tot een brede kern te komen.”