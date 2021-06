Ontketende Miguel Angel Lopez is de koning van de Mont Ventoux

In de Mont Ventoux Dénivelé Challenge krijgen de renners de legendarische col 2 keer voor de wielen geschoven. De 1e keer vanuit Sault, de 2e keer vanuit Bédoin. Op de top van de 2e beklimming van de Ventoux ligt de finish.

AG2R en EF dunden het peloton op de laatste keer Ventoux al snel uit tot 20 pionnen. Movistar hield zich gedeisd met Miguel Angel Lopez, die op 12,5 km van de streep zijn duivels ontbond.



O'Connor (AG2R) probeerde de sprong te maken met Elissonde (Trek-Segafredo) in zijn wiel. Maar "Superman" Lopez was gaan vliegen.

De Colombiaanse klimgeit ging op en over vroege vluchter Pacher. Aan de streep bedroeg de bonus van Lopez liefst 2'26" op de nummer 2 Oscar Rodriguez (Astana). Enric Mas (ploegmaat van Lopez) vervolledigde het podium.

Lopez zou 47 minuten en 34 seconden gedaan hebben over de laatste beklimming van de Ventoux tot Chalet Reynard. Een straffe prestatie, want dat is 1 minuut sneller dan Froome in 2013.



De Mont Ventoux Dénivelé Challenge is nog een piepjonge eendagskoers. Vorig jaar was Aleksandr Vlasov de primus, Jesus Herrada was in 2019 de winnaar van de 1e editie.