Mark Cavendish vervangt geblesseerde Sam Bennett in Baloise Belgium Tour

De Baloise Belgium Tour gaat morgen van start. Sam Bennett ging er normaal 2 krachtmetingen kunnen houden met andere topsprinters zoals Caleb Ewan en Tim Merlier. Maar een opspelende knie gooit roet in het eten.



"Sam heeft een klein probleem aan zijn knie. Wij nemen geen enkel risico met hem en daarom moet hij rusten", legt ploegleider Tom Steels uit.



"Het is natuurlijk jammer, want Bennett was onze man voor de 2 massasprinten die er zitten aan te komen in deze Baloise Belgium Tour."



"Maar wij willen zijn verdere seizoen niet hypothekeren door hem te laten rijden. Er komen nog heel wat belangrijke koersen aan waarin we Bennett willen uitspelen."