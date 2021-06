Marcel Sieberg (39) hangt na dit seizoen de fiets aan de wilgen

Marcel Sieberg is 39 en sluit zijn lange carrière af bij Bahrein-Victorious. De lange Duitser is een gewaardeerde knecht in het peloton. Bij Lotto-Soudal was hij jarenlang de beschermengel van André Greipel.



"Ik ben al meer dan 30 jaar aan het koersen. Het begon als een hobby, toen ik nog een kindje was. Het eindigt als een job die ik 17 jaar lang uitgeoefend heb", schrijft Sieberg op sociale media.

"Wielrennen is mijn leven. Ik kijk ernaar uit om te zien wat mijn volgende uitdagingen zijn. Ik zou graag mijn ervaring en passie delen met de wielerwereld."

In heel zijn carrière boekte meester-knecht Sieberg 2 profzeges: de Grote Prijs Jef Scherens (2006) en de Ronde van Drenthe (2005). Hij reed 9 keer de Tour, 13 keer de Ronde van Vlaanderen en 13 keer Parijs-Roubaix.