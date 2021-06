Het ego van Ronaldo als risico: indrukwekkend Portugal hoopt dat zijn ster geen spookrijder wordt

Een oude wijsheid luidt: ken uw vijanden. Onder dat motto fileren wij de 7 grote concurrenten van de Rode Duivels in evenveel vragen en antwoorden. Wie zal de spotlights opeisen? Had het jaar uitstel een grote impact? En wat verwachten de experts? Vandaag doorgelicht: Portugal, waar men hoopt dat Ronaldo geen spookrijder binnen de eigen ploeg wordt.

Wie wordt de man op de voorpagina’s?

U mag één keer raden… Cristiano Ronaldo, wie anders? Ook op zijn 36e nog altijd het alfamannetje van de Portugezen. En op een groot toernooi altijd bivakkerend in de schijnwerpers. Zeker tijdens een EK: van de tranen in 2004 na de nederlaag tegen Griekenland tot de blessure in de gewonnen finale van 2016. De wereldster mag dit jaar voor de zoveelste keer bewijzen dat moeder natuur geen vat op hem heeft. Ronaldo is ook nog maar 7 interlandgoals verwijderd van het historische doelpuntenrecord van Ali Daei (109). Wees maar gerust dat het een hoofddoel voor hem is. Alleen kan Ronaldo dit toernooi ook wel eens een spookrijder zijn voor zijn eigen land. In Portugal heerst bezorgdheid dat het spel te veel op Ronaldo zal afgestemd worden, terwijl de jongens rondom hem nog nooit zo sterk waren. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Diogo Jota, André Silva… De weelde is écht indrukwekkend. Voor het eerst in een eeuwigheid is de vraag zelfs legitiem of Ronaldo (momenteel) de beste speler van Portugal is. Al zal zijn ego - meteen ook zijn grote motor - dat nooit toegeven.



Paradoxaal genoeg zou Cristiano Ronaldo wel eens een rem op de Portugese ploeg kunnen zijn.

Welke toekomstige ster kent u nog niet?

Wellicht moet hij rekenen op kansen als invaller. Maar hou toch Pedro Goncalves in de gaten op dit EK. De 22-jarige middenvelder ontbolsterde dit seizoen helemaal bij Sporting. Met 23 goals en 4 assists leidde hij de club naar een eerste titel in 19 jaar. De youngster deed er moeiteloos Bruno Fernandes vergeten door zijn enorme impact op de ploeg. Het zorgde ervoor dat Fernando Santos hem voor de eerste keer bij de Portugese selectie haalde. Goncalves kende nochtans een bizar parcours richting de voetbaltop. Op zijn 17e trok hij al naar Valencia en twee jaar later naar het Engelse Wolverhampton. Beide avonturen waren geen succes. In zijn thuisland brak de middenvelder wel door bij promovendus Famalicao.

Pedro Goncalves deed landgenoot Bruno Fernandes snel vergeten bij Sporting Lissabon.

Wat was de impact van het coronajaar uitstel?

Méér dan Cristiano Ronaldo alleen. Het voorbije jaar profileerden heel wat Portugezen zich steeds nadrukkelijker op het internationale voetbaltoneel. Neem bijvoorbeeld Ruben Dias. De onverzettelijke verdediger maakte bij Manchester City meteen een verbluffende indruk in de Premier League. Het leverde hem een handvol individuele prijzen op - elke verdediger weet hoe uitzonderlijk je daarvoor moet presteren. Ook Joao Felix (Atlético) en Bernardo Silva (Manchester City) draaiden uitstekende seizoenen, bekroond met landstitels. En in de Bundesliga schoot André Silva 28 keer raak voor Eintracht Frankfurt - meer dan Erling Haaland. De cijfers van Bruno Fernandes bij Manchester United waren al even verbluffend: 18 goals en 12 assists in de Premier League Diogo Jota floreerde eveneens. Bij Liverpool, maar zeker bij de nationale ploeg. Voor de pandemie kwam hij amper 26 minuten uit voor de Seleção, maar sinds 2020 staat de teller op 6 goals in 12 wedstrijden. Door de enorme concurrentie is dat zelfs geen garantie op een basisplaats dit EK. Merkwaardig genoeg was het uitstel misschien het meest nefast voor Cristiano Ronaldo. Door zijn excellerende landgenoten zal zijn impact op het Portugese collectief voortdurend in vraag worden gesteld. De legende draaide bovendien - ondanks 29 competitiegoals - niet zijn beste seizoen. Sinds de verrassende uitschakeling tegen Porto in de Champions League was Ronaldo vaak onherkenbaar bij Juventus. Op de cruciale slotspeeldag zette Andrea Pirlo hem prompt op de bank. Afwachten hoe Ronaldo met die factoren omgaat.

Een wereld van verschil: Diogo Jota bij Portugal voor en na corona.

Wat is de prognose van de lokale kenner?

Marcus Alves - Journalist bij onder meer BBC en The Telegraph “Trainer Fernando Santos heeft de voorbije maanden een mantra geïntroduceerd: Portugal is een kandidaat op het EK, maar geen favoriet. Dat is evenwel louter een mentaal steekspel. De verwachtingen zijn torenhoog in ons land - iedereen gelooft dat we onze Europese titel kunnen verlengen.” “Het debat dat momenteel in Portugal heerst is of dit de beste selectie ooit is. Dat zegt genoeg over hoe ver de supporters denken dat we kunnen komen.”

Als Ronaldo op het veld staat, lijkt het alsof de andere spelers niet op hun best zijn. Marcus Alves

“Alleen slaagt de coach er momenteel niet in om de nieuwe gouden generatie - met onder meer Jota, Felix, Silva en Fernandes - te laten klikken met Ronaldo. Als hij op het veld staat, lijkt het alsof ze zelf niet op hun best zijn. Ze kiezen er dan vaak voor om de bal meteen naar Ronaldo te spelen.” “Een zwakte is ook dat er amper 3 centrale verdedigers in de selectie zitten. Danilo kan ook achteraan depanneren, maar het is toch bidden dat onze defensie gespaard blijft van pech.”

Met welk weetje kunt u uitpakken bij vrienden?

Getraumatiseerd voor het leven. Enkele spelers uit de Portugese selectie deelden in 2018 een schokkende gebeurtenis. Rui Patricio, William Carvalho en Bruno Fernandes waren alle drie sleutelspelers bij Sporting Lissabon toen een groep van 50 supporters het trainingscomplex binnenviel. Om vervolgens de spelers en trainersstaf fysiek aan te vallen, met onder meer riemen en stokken. Aanleiding was dat de ploeg enkele dagen eerder op de slotspeeldag een plek in de Champions League misliep. Tijdens de inval heerste absolute chaos - sommige spelers vreesden voor het leven. Door het luide alarm dat weerklonk, leek het oefencomplex wel een oorlogszone. Bas Dost (nu Club Brugge) hield er een ernstig hoofdletsel aan over. Nadien vroegen 7 spelers - waaronder de 3 EK-gangers - voor de rechtbank om de ontbinding van hun contract. Alleen Fernandes besloot finaal te blijven en vertrok pas 2 jaar later voor 55 miljoen naar Manchester United.

Wat is de link met de Rode Duivels?

Eindelijk een opvolger voor Vincent Kompany. Met Ruben Dias heeft Manchester City iemand die de leemte die de Rode Duivel achterliet, kan opvullen. Waar vele anderen de rol niet konden overnemen, deed Dias dat met verve in zijn debuutseizoen. "Ik begrijp waarom mensen me met Kompany vergelijken", zei de Portugees enkele maanden geleden. "Maar eerlijk gezegd vind ik dat ongepast. Door de enorme staat van dienst van Kompany voor de club kan je bijna niemand naast hem zetten." Toch ziet ook ex-Cityspeler Gareth Barry veel gelijkenissen. "Ik was geshockt door de maturiteit van Kompany op jonge leeftijd. Als je nu mensen aanspreekt over Dias komt meteen het woord "leider" naar boven. Bij Kompany was dat ook het geval." Kompany was overigens één van de Rode Duivels die erbij waren tijdens de laatste confrontatie met Portugal. Een oefenduel, zonder Ronaldo bij de bezoekers, richting het WK van 2018 eindigde toen in een bloedeloze 0-0. Het duel zal vooral de geschiedenisboeken ingaan als de 100e interland van Jan Vertonghen. In totaal speelden beide landen al 18 keer tegen elkaar. De balans: 5 zeges voor België, 6 voor Portugal en 7 draws.

De 100e cap van Jan Vertonghen was nog het meest memorabele moment van de laatste confrontatie tegen Portugal.

Hoe ziet de verwachte basiself eruit?