Geblesseerde Jago Geerts mist de openingsmanche van MX2 in Rusland

Zondag gaat het WK motorcross van start in Rusland. In de MX2, de opstapklasse, was het normaal uitkijken naar Jago Geerts. Onze landgenoot kroonde zich vorig jaar tot vicewereldkampioen in die klasse.



Maar door een blessure moet Geerts de openingsmanche aan zich laten voorbijgaan.



Geerts blesseerde zich op training: hij liep een verrekking op aan de mediale band van zijn knie. Hij neemt nu 10 dagen rust in acht om zo fit te geraken voor de 2e manche in Groot-Brittannië. Die staat op 27 juni op het programma.