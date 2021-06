Fransen houden hun hart vast: Benzema loopt blessure op in uitwuifmatch

Bondscoach Didier Deschamps wou de paar duizenden fans in het Stade de France verwennen vlak voor de start van het EK en dus begon hij met zijn vermoedelijke typeploeg aan de interland tegen Bulgarije, met een voorhoede Mbappé-Benzema-Griezmann.

Die beslissing zal hij zich misschien al een beetje beklagen, want na iets meer dan een halfuur begon Benzema plots te hinken, waarna hij zich in het gras plantte. De spits van Real Madrid stapte wel nog zelf van het veld, zij het met een grimas.

"Hij heeft een tik op zijn knie gekregen, die is doorgestoten naar zijn spier. De medische staf zal hem nu opvolgen", zei Deschamps in een eerste reactie.

De Fransen zullen hopen dat het al bij al nog meevalt, want over exact een week speelt Frankrijk zijn openingsmatch tegen Duitsland. Zal Benzema, die jarenlang persona non grata was bij de nationale ploeg, dat duel moeten missen?