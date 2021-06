Foden knipoogt naar Gascoigne met wit kopje: "Wou gewoon iets nieuws"

25 jaar geleden was Engeland in de ban van Paul Gascoigne, die op weg leek om in eigen land de Europese titel binnen te halen (ware het niet die onvermijdelijke Duitsers). Ook nu nog blijft Euro 96 en dat legendarische witgeverfde kapsel van Gascoigne nazinderen in Engeland. Behalve dan bij Phil Foden.

De middenvelder van Manchester City had helemaal niet de bedoeling om met zijn nieuwe kapsel Gascoigne te imiteren. "Ik had mijn oude kapsel al een eeuwigheid, dus ik wou gewoon iets nieuws. Maar Gascoigne was een schitterende speler, dus ik vind die vergelijking helemaal niet erg."

"Ik heb wel wat hoogtepunten van zijn carrière gezien", zegt Foden, die 4 jaar na Euro 96 werd geboren. "Hij is een ongelooflijke speler. Het zou niet slecht zijn als ik ook een vleugje "Gazza" aan de Engelse ploeg kan toevoegen."