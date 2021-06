Filip Joos: "Ik zie Nmecha voor Leverkusen, Leicester of Aston Villa spelen"

Met 4 doelpunten in de eindronde heeft Lukas Nmecha zich tot topschutter van het toernooi gekroond. Speelt hij volgend seizoen bij anderlecht?



"De logica zegt neen", antwoordt Filip Joos. "Vincent Kompany kan een positief effect hebben, maar helpt dat nog? Anderlecht speelt volgend seizoen "maar" Conference League."



Nmecha ligt onder contract bij de Premier League-kampioen Manchester City. Joos: "Ik denk niet dat City Nmecha volgend seizoen gaat opstellen. Zulke teams willen nog een tussenstap."

"Dan denk ik aan Leverkusen in Duitsland. Of Aston Villa of Leicester City in Engeland. Als het om Brentford of Southampton gaat, zal Nmecha ook wel twee keer nadenken."